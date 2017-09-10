Барнаул, 10 сентября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Барнаульской городской думы может не дотянуть до 20%: по состоянию на 18:00 мест. на избирательные участки пришли чуть более 91 тысячи избирателей (или 17,71%). Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Больше 20% голосов собрала пока только ОИК №1.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае. Голосование за депутатов Барнаульской городской думы

Напомним, в выборах Барнаульской городской Думы седьмого созыва имеют право принять участие более 515 тысяч избирателей. Двадцать кандидатов будут избраны по одномандатным избирательным округам и еще двадцать — по партийным спискам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября, в единый день голосования жителям Алтайского края предстоит избрать более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также в регионе идут повторные выборы депутата в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы). По количеству мандатов это самая большая избирательная кампания в Сибири и одна из самых масштабных в России.

На 15:00 (местн.), по данным системы ГАС «Выборы», в голосовании приняли 312 962 алтайских избирателя. На повторных выборах депутата АКЗС проголосовали 23,95% избирателей Павловского и Ребрихинского районов. На выборах депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов явка составила 17,78%. В Барнауле явка составляла 14,65% (75 641 человек). В Бийске — 14,58% (24 399 человек), в Заринске — 14,78% (5 015 человек), в Новоалтайске — 12% (7 013 человек), Рубцовске — 15,92% (16 409 человек), городе Яровое — 15,44% (2 139 человек).

Самые активные избиратели оказались в Алейском районе края. Там явка составила 33,04% (4 428 человек), Ключевском — 30,26% (4 272 человека), в Алтайском районе — 28,49% (5 737 человек), Ельцовском районе — 27,65% (проголосовали 1 397 избирателей).

Самый низкий уровень явки зафиксирован в Новоалтайске — 12%, Михайловском районе — 13,74% или 2 277 человек. В пределах отметки в 15% отмечается явка в городских округах, а также в Бийском районе (проголосовали 14,18% или 3 983 избирателя).