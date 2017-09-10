Перемышль, Польша, 10 сентября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили решил попытаться обхитрить украинских пограничников, чтобы проникнуть на Украину. Об этом сегодня, 10 сентября, повествуют украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Напомним, Саакашвили по решению президента Украины Петра Порошенко был лишён украинского гражданства. Политические амбиции Саакашвили явно мешают непопулярному Порошенко и он попытался удалить яркого конкурента с политического поля любым способом.

Но не таков Саакашвили, чтобы так просто сдаться. Тем более его хозяева в США отправили его по разнарядке работать на Украину, вот и отрабатывает он «гордое» звание агента влияния.

Поездив по странам Восточной Европы, где он пытался мобилизовать хоть какой-то украинский актив (в основном украинские мигранты, которые толпами бегут из своей страны от бедности и разрухи), а также пообщавшись с властьпридержащими, он заявил, что непременно отправиться на Украину, чтобы вернуть её украинцам.

Украинские власти заявили, что ни при каких обстоятельствах не пустят Саакашвили в страну, и если он попытается пересечь границу, то у него отберут недействительный украинский паспорт. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вообще потребовал, чтобы пограничники открыли по Саакашвили огонь на поражение, когда он приблизится к границе.

Бывший во всех отношениях Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет на Украину. Сперва его помщник сказал, что Саакашвили отправился из Варшавы на автобусе вместе с журналистами, которые едут освещать его «прорыв» на Украину. Предполагалось, что он пересечет границу в районе контроль-пропускного пункта «Краковец».

В это время доблестные украинские пограничники стали укреплять границу в районе КПП «Краковец». Из-за этого на границе скопились очереди и людям пришлось ждать по много часов, чтобы пересечь кордон.

Сам Саакашвили пафосно заявил, что на границе со стороны Украины его будут ждать «десятки тысяч» сторонников, а также фермеры из Днепропетровская на тяжелых тракторах.

Однако автобус с Саакашвили и журналистам на границе пока не появился.

Позже появилась информация, что Саакашвили был замечен в поезде «Интерсити», которые остановился в приграничном с Украиной польском городе Перемышль. После Перемышля поезд должен пересекать границу и следовать во Львов.

Однако поезд от вокзала Перемышля не отошел. Более того, по громкой связи в вагонах прозвучало объявление с требованием к «лицу без права въезда на Украину» покинуть состав, иначе он не отправиться.

«В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — было объявлено в поезде по громкой связи.

Поезд, в котором находится Саакашвили, стоит на вокзале Перемышля уже более часа, хотя должен был отправиться в 14:07 по московскому времени.