Майкоп, 10 сентября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Результаты выборов главы республики Адыгея, которые состоялись в единый день голосования, оказались более чем прогнозируемыми. Кандидатуры трёх кандидатов на высокий руководящий пост сегодня, 10 сентября, рассмотрели депутаты Государственного Совета — Хасэ республики на внеочередном заседании, передаёт ИА REGNUM.

Adygheya.ru В Адыгее избран новый глава республики

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Напомним, ранее, согласно действующему законодательству, политические партии, представленные в республиканском парламента, выдвинули свои кандидатуры на утверждение президенту РФ Владимиру Путину. «Единая Россия» предложила кандидатуру врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова, ЛДПР — председателя комитета Госсовета-Хасэ республики по образованию, науке, делам молодежи, спорту, СМИ и взаимодействию с общественными организациями Тембота Шовгенова. «Справедливая Россия» выдвинула председателя комитета регионального парламента по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу и Мурата Кумпилова, представители КПРФ также поддержали врио главы Адыгеи и предложили помимо него на пост высшего должностного лица региона генерального директора ОАО «Зарем» Шамсудина Пшизова.

В итоге список сократился до трёх кандидатов. Глава российского государства предложил депутатам для рассмотрения кандидатуры Мурата Кумпилова, Александра Лободы и Шамсудина Пшизова.

На заседании кандидаты озвучили свои предвыборные программы, обозначили проблемы и предложения по развитию региона. В результате тайного голосования за Мурата Кумпилова свои голоса отдали все 48 депутатов республиканского парламента.

Мурат Кумпилов, поблагодарив за оказанное доверие, отметил, что главная задача на предстоящий период — повышение благосостояния и уровня жизни населения республики. Руководитель Адыгеи подчеркнул, что выстраиваться региональная политика будет с учётом потребностей и интересов населения республики. Для этого продолжится тесное взаимодействие с общественными и религиозными организациями, профессиональными объединениями, с парламентом республики.

Для развития реального сектора экономики республики планируется создание индустриальных парков. Продолжится работа и по развитию ещё одного стратегического направления — туризма. На новый уровень планируется вывести работу по улучшению предпринимательского климата, снижению бюрократических барьеров. При этом главная ставка делается на привлечение инвестиций в республику.

Также, по словам Кумпилова, важная роль отводится реализации майских указов президента страны, работе по развитию демографии, решению вопросов по оздоровлению населения, экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности Адыгеи Мурат Кумпилов, ранее занимавший пост председателя парламента республики, был назначен 12 января 2017 года после отставки с поста главы республики Аслана Тхакушинова.