Тбилиси, 10 сентября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. У посольства Украины в Тбилиси 10 сентября прошла акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как передает с места Общественное телевидение Грузии, организаторами акции были лидеры «Единого национального движения», лидером которого продолжает оставаться Саакашвили.

European People's Party Михаил Саакашвили

В акции приняли участие несколько десятков человек — членов и сторонников ЕНД. Они пришли к посольству Украины с плакатами, в которых требовали от властей Украины прекращения незаконных действий против Михаила Саакашвили.

По словам сторонников экс-президента, Михаил Саакашвили имеет полное право приехать на Украину, точно так же, как и в Грузию.

«Мы планировали поехать на Украину, чтобы выразить ему поддержку на месте, но сделать это не удалось. Поэтому мы проводим акцию у посольства. После Украины Михаила Саакашвили должны впустить и в Грузию», — заявила журналистам одна из активисток ЕНД. Иначе чем третьим президентом Грузии его сторонники Михаила Саакашвили не называют.

Как сообщалось ранее, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области собирается 10 сентября пересечь польско-украинскую границу и прибыть на Украину, где намерен продолжить политическую борьбу. По информации телекомпании «Рустави-2», он планирует прибыть на Украину на поезде рейсом из Пшемысля, но президент Петр Порошенко уже издал приказ, чтобы поезд, на котором едет экс-президент Грузии, не тронулся с места, пока с него не сойдет Саакашвили.