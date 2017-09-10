Астрахань, 10 сентября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В Астрахани, где сегодня, 10 сентября, проходит единый день голосования, эвакуируют жителей Советского района. Такие меры потребовались из-за утечки газа, передаёт ИА REGNUM.

Georg Pik Газовая служба

Как уточнили в региональном МЧС, инцидент произошёл сегодня утром около 10:00. На Фунтовском шоссе столкнулись две иномарки. От удара одну из машин отбросило на газопровод среднего давления, проходящий рядом с проезжей частью. В результате произошёл прорыв газопровода.

На месте ЧП работают спасатели. Всего привлечено более двух десятков человек, шесть единиц техники. Без газоснабжения осталось семь пятиэтажных жилых домов. Их жильцы эвакуированы. Всего почти 440 человек, из которых более 50 — дети.

Технические работы по восстановлению газопровода уже ведутся. Планируется, что аварию устранят уже к 19:00 по местному времени. Движение на месте ЧП восстановлено.

Участников ДДП госпитализировали. Насколько серьезные травмы они получили, ен уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, астраханцы выбирают депутата областной думы по 26-му одномандатному избирательному округу. На замещение вакантного мандата претендуют четыре кандидата. Кроме того, проходят и выборы депутатов городской думы Астрахани по одномандатным избирательным округам N8, 11.