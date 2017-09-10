Дейр-эз-Зор, Сирия, 10 сентября, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Сирийские Вооружённые силы приступили к зачистке территории вокруг освобождённого города Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Сообщается, что военнослужащие элитного подразделения сирийской армии «Тигры», а также части республиканской гвардии приступили к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора.

Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии уничтожают укрепления, живую силу и технику террористов к северу от авиабазы «Дейр-эз-Зора, а также со стороны городского кладбища и северо-западного направления.

В это время части пятого корпуса армии Сирии и отряды союзных сил наступающие со стороны города Ас-Сухне, вплотную подошли к южным окраинам Дейр-эз-Зора.

Судьба группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора фактически предрешена.