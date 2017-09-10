Брянск, 10 сентября, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Явка на довыборах в Госдуму РФ в одномандатном избирательном округе №77 пока составляется всего 10,31%. Данные на 12:00 появились на сайте областной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Максимальная явка — в Злынковском районе. Здесь на выборы пришли 18,33% избирателей. Также неплохая явка в Выгоническом, Погарском и Новозыбковском районах.

Портит всю статистику Брянск. Здесь на участки в Фокинском районе пришли 4% избирателей, а в Советском — 3,81%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы были назначены после того, как от мандата отказался представитель «Единой России» Владимир Жутенков.

На освободившееся место претендуют кандидат от «Родины» Николай Алексеенко, Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), кандидат от «Партии роста» Сергей Горелов, Константин Касаминский («Патриоты России»), представитель КПРФ Александр Куприянов, Сергей Курденко от «Справедливой России», представитель «Коммунистов России» Сергей Малинкович, Ольга Махотина («Яблоко») и кандидат от ЛДПР Борис Пайкин.

Между тем, в 2016 году на выборах в Госдуму РФ на двух одномандатных округах в регионе к этому моменту уже проголосовали более 18,9% избирателей.