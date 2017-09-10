Петрозаводск, 10 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. К полудню 10 сентября в Республике Карелия на 468 избирательных участках по выборам главы региона проголосовали 8,29% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это 44 093 человека. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, активность к 10:00 составляла всего 2,68%. Избирательные участки в республике открылись 10 сентября в 08:00 и будут работать до 22:00 мск.

Александр Батов ИА REGNUM Голосование 10 сентября на выборах в Карелии

По данным ЦИК Карелии, в регионе в списки избирателей включены 530 938 человек. Досрочно на выборах регионального руководителя проголосовали 268 избирателей. В 22-х избирательных участках и в двух ТИК ведутся видеотрансляции. Прямая трансляция доступна на сайте Центральной избирательной комиссии РК.

Накануне выборов в республике говорили, что есть опасения низкой явки — Карелия традиционно относится к регионам, где население не очень активно отдает свои голоса. Так, в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Единый день голосования. Предварительные подходы к качественному анализу», Карелию отнесли к регионам с низкой явкой, несмотря на «существующее разнообразие конкурирующих политических сил». На прошлогодних выборах в Государственную Думу России и республиканское Заксобрание явка также оказалась низкой — около 40%.

«Это очень печально, когда у нас результаты по явке на выборах достаточно низкие, ниже среднего, чем в России. И, к сожалению, это влияет на то, когда мы рассматриваем любые проекты, дополнительные меры помощи во всех аспектах для республики Карелия, на это обращается внимание, — заявила ИА REGNUM депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. — Если бы у нас было более активное население, я думаю, мы бы имели больше ресурсов для того, чтобы возрождать нашу республику. Поэтому хочу призвать моих земляков прийти и проголосовать, выполнить свои конституционные обязанности».

Напомним, 10 сентября 2017 года в регионе проходят выборы главы республики, глав городских и сельских поселений девяти районов и 27-ми муниципальных образований. Кроме того, в 11 районах и одном городском округе выбирают депутатов в органы местного самоуправления. Одновременно в четырех районах проходят местные референдумы.