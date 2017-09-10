Курск, 10 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В Курске явка избирателей на выборах депутатов Курского городского собрания шестого созыва к 12:00 составила 9,32%. В городе Железногорске на выборах депутатов гордумы шестого созыва проголосовали 9,29% избирателей.

Primorsky.ru Выборы

В регионе 10 сентября проходят 77 избирательный кампаний, среди которых выборы депутатов Курского городского собрания шестого созыва, Железногорской и Щигровской (явка — 5,42%) городских дум, депутатов представительных собраний Касторенского (11,9%) и Льговского (17,06%) районов.

В областном центре на 34 мандата депутатов Курского городского Собрания претендуют более 300 человек — представителей политических партий и самовыдвиженцев. Выборы проходят по смешанной системе: из 34 депутатов Курского городского собрания 17 избираются по партийным спискам по единому избирательному округу, 17 — по одномандатным избирательным округам.

Куряне на участках получают по два избирательных бюллетеня. В одном из них размещены названия политических партий и фамилии кандидатов из партийных списков по единому избирательному округу, а в другом бюллетене — фамилии кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу.

Работают 494 избирательных участка, из них 209 — в областном центре. Проголосовать в этот день могут 600 тысяч человек, а в выборах различных уровней принимают участие около двух тысяч кандидатов.