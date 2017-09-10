Ярославль, 10 сентября, 2017, 13:58 — ИА Регнум. По состоянию на 12 часов дня на выборах губернатора Ярославской области явка составила 12,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru В Ярославле и Рыбинске активность избирателей ниже

Абсолютным лидером является Первомайский район — там проголосовали 27,6% от числа избирателей. Далее идут Мышкинский и Любимский район — 26,9% и 26% соответственно.

Менее активно идет Рыбинск: явка по городу составляет 10 процентов в Волжской ТИК и 9 процентов в Пролетарской ТИК.

Явка на выборах в муниципалитет города Ярославля, по данным облизбиркома, на 12 часов дня достигла 9,7%.

«Мы наблюдаем существенный прирост явки с 10 часов утра. Хотелось бы отметить явку по городу Ярославлю: Дзержинский район — 9,05 процента, Заволжский район — 10,65 процента, Кировский район — 10,05 процента, Красноперекопский район — 10 процентов, Ленинский район — 9 процентов, Фрунзенский район — 10 процентов. Горожане у нас проявили достаточную активность и догоняют районные центры» — сообщила секретарь избирательной комиссии Ярославской области Галина Бокмельдер.

По словам Галины Бокмельдер, на данный момент письменных жалоб в избирательную комиссию Ярославской области не поступало.

10 сентября, в единый день голосования, в Ярославской области проходит 14 избирательных кампаний. Все жители региона выбирают губернатора. В областном центре также проходят выборы депутатов муниципалитета седьмого созыва. В Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах организованы выборы глав поселений и местных депутатов.