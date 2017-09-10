Чебоксары, 10 сентября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В Чувашии к полудню самая высокая активность избирателей была в Урмарском районе, где проголосовали более 85% избирателей. Аутсадером являются Чебоксары, где явка менее 11% и где проходят дополнительные выборы депутатов в Госсовет Чувашии и городское собрание депутатов столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК Чувашии.

По данным на 12 часов, в городе Канаше проголосовало 16,10% избирателей – это 722 человека

Cap.ru Явка избирателей в Чувашии на 12:00 часов. Данные ЦИК республики

По состоянию на 12:00 часов, максимальная явка зарегистрирована в Урмарском районе — 85,51%. В тройке лидеров также Козловский районе (65,45%) и Красноармейский район (64,89%). Минимальная явка по-прежнему в городах: в Новочебоксарске за четыре часа проголосовали 18,25%, в Канаше — 16,1%, в Чебоксарах — менее 11%.

В столице Чувашии проходят дополнительные выборы в Государственный совет Чувашии и городское собрание депутатов (ЧГСД), где будет замещено по одному мандату. На 12:00 часов явка на довыборы в республиканский парламент по Центральному одномандатному округу составила 7,66%, что значительно ниже прошлогоднего уровня: в 2016 года на выборах в Госсовет по данному округу за четыре часа проголосовало 17,67% избирателей. На довыборах в ЧГСД к полудню по одномандатному округу №17 проголосовало 10,88% избирателей (в 2015 году в данном округе — 22%).

Выборы в Канаше

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии работают 110 избирательных участков. Помимо дополнительных выборов в Госсовет, проходят выборы в органы местного самоуправления проходят в 18 муниципальных районах и городах Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск. Всего замещаются 18 мандатов в Собраниях депутатов районного и городского уровней (Чебоксары, Канаш и Новочебоксарск, а также Алатырский, Канашский, Порецкий, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский и Ядринский районы) и 52 мандата депутатов сельских и городских поселений.