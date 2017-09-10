Черкесск, 10 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Лечение в Кавказских Минеральных Водах обойдётся российским гражданам в два раза дешевле, чем на подобных курортах в остальных европейских странах. Такое заявление сделал сегодня первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, пишут сегодня, 10 сентября, «Известия».

Andy Kartashov Главные нарзанные ванны в Кисловодске

По словам чиновника, радикально увеличить поток туристов на курорты Северного Кавказа позволит создание инновационного медицинского кластера.

«Реализовав этот проект, мы не только снизим поток россиян, выезжающих на лечение в зарубежные клиники, но, уверен, сможем создать и обратный поток. К нам на Северный Кавказ поедут иностранцы для лечения. По нашим подсчетам, которые мы делали совместно с международными экспертами, качественное лечение на Северном Кавказе «медицинскому туристу» при одинаковых условиях обойдется в 2−2,5 раза дешевле, чем в Европе», — рассказал Байсултанов.

Чиновник посетовал, что ежегодно граждане России вкладывают в зарубежную медицину около $5 млрд. Байсултанов уверен, что одним из самых главных конкурентных преимуществ российских курортов Северного Кавказа станет соединение в комплексе медицинского университета, университетской клиники и научно-исследовательского центра, что позволит предложить российским гражданам услуги мирового уровня.

Реализация проекта создания инновационного медицинского кластера начнётся в 2018 года, заверил Байсултанов. Основные объекты кластера будут готовы через пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инновационный медицинский кластер будет создан в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в районе Кисловодска. Концепцию строительства кластера разработала австрийская компания СОЛВЕ групп.

Проект будет реализовывать «Корпорация развития Северного Кавказа». Курирует проект Министерство по делам Северного Кавказа. Стоимость проекта оценивается в 162,1 млрд рублей. 40 млрд рублей на это дело выделит федеральный бюджет.