Чтобы Курорты Кавказа стали дешевле в них «вольют» 162 млрд рублей
Черкесск, 10 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Лечение в Кавказских Минеральных Водах обойдётся российским гражданам в два раза дешевле, чем на подобных курортах в остальных европейских странах. Такое заявление сделал сегодня первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, пишут сегодня, 10 сентября, «Известия».
По словам чиновника, радикально увеличить поток туристов на курорты Северного Кавказа позволит создание инновационного медицинского кластера.
«Реализовав этот проект, мы не только снизим поток россиян, выезжающих на лечение в зарубежные клиники, но, уверен, сможем создать и обратный поток. К нам на Северный Кавказ поедут иностранцы для лечения. По нашим подсчетам, которые мы делали совместно с международными экспертами, качественное лечение на Северном Кавказе «медицинскому туристу» при одинаковых условиях обойдется в 2−2,5 раза дешевле, чем в Европе», — рассказал Байсултанов.
Чиновник посетовал, что ежегодно граждане России вкладывают в зарубежную медицину около $5 млрд. Байсултанов уверен, что одним из самых главных конкурентных преимуществ российских курортов Северного Кавказа станет соединение в комплексе медицинского университета, университетской клиники и научно-исследовательского центра, что позволит предложить российским гражданам услуги мирового уровня.
Реализация проекта создания инновационного медицинского кластера начнётся в 2018 года, заверил Байсултанов. Основные объекты кластера будут готовы через пять лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инновационный медицинский кластер будет создан в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в районе Кисловодска. Концепцию строительства кластера разработала австрийская компания СОЛВЕ групп.
Проект будет реализовывать «Корпорация развития Северного Кавказа». Курирует проект Министерство по делам Северного Кавказа. Стоимость проекта оценивается в 162,1 млрд рублей. 40 млрд рублей на это дело выделит федеральный бюджет.