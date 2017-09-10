Севастополь, 10 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Лишь 15,1% жителей Севастополя проголосовали на выборах губернатора по данным на 12:00 10 сентября. Такие данные журналистам привел председатель горизбиркома Александр Петухов.

Sevastopol.gov.ru На избирательном участке в Севастополе

На отдельных участках явка превышает 20%, а кое-где достигла и 30%, но в целом жители Севастополя пока не торопятся на избирательные участки.

Между тем, в горизбиркоме продолжают надеяться на сознательность граждан. Как сообщил «Новый Севастополь», глава территориальной избирательной комиссии Гагаринского района Татьяна Журба спрогнозировала, что средняя явка избирателей на 15 часов может вырасти в два раза.

Добавим, что в единый день голосования 18 сентября 2016 года, когда в Севастополе, как и по всей России, проходили выборы в Госдуму РФ, явка на 12:00 составила 20,24%.

Прямые всенародные выборы губернатора Севастополя проходят впервые за всю историю города. Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора претендуют пять кандидатов: Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР), Роман Кияшко (КПРФ), Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Дмитрий Овсянников («Единая Россия»).