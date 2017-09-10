Санкт-Петербург, 10 сентября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства к творческо-производственному объединению «Рок», художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай II и Александра Фёдоровна

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 сентября депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что в отношении Учителя подан иск о защите чести и достоинства. По словам депутата, она представляет истицу в суде по доверенности, и уже подала ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета на показ картины до разрешения судом иска.

11 сентября во Владивостоке состоится экстренный показ фильма «Матильда». По мнению Поклонской, выбранная дата так называемой «премьеры» раскрывает цель проекта «Матильда» — «откровенное посягательство на духовную суть и память России, словно продолжение ритуала, начатого 100 лет назад, в ходе которого зверски убили все царскую семью».

Кроме того, продолжила она, «Учитель умалчивает о том, что является ответчиком по иску о защите чести и достоинстве святой царской семьи, где я выступаю истцом по доверенности от полномочного лица». «И ему как ответчику должно быть известно о требовании о наложении обеспечительных мер в виде запрета показа кинокартины», — написала она в соцсети.

Кинолента режиссера Алексея Учителя, вызвавшая яростные споры еще до выхода на экран, посвящена отношениям наследника престола, впоследствии последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.