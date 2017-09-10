Псков, 10 сентября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. К 12:00 10 сентября, по информации секретаря Избирательной комиссии Псковской области Сергея Ковальчука, явка на выборах в Псковскую городскую думу составила 8,69%, на выборах в Великолукскую городскую думу — 10,15%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Ковальчук заявил в информационном центре псковских выборов.

Pskovgorod.ru На избирательном участке в Пскове

На дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания по округу №8 явка к полудню составила 8,52%.

На выборах глав районов в Псковской области самая высокая явка сохраняется в Пыталовском районе — 16,6%, хуже всех к 12:00 голосовали избиратели в Печорском районе — 8,55%.

Напомним, в Псковской области сегодня, 10 сентября, проходят масштабные муниципальные выборы — 38 избирательных кампаний. В 21 районе выбирают депутатов районных собраний. В семи районах — Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском — проходят выборы глав муниципалитетов. В Пскове и Великих Луках выбирают новые составы городских дум. Кроме того, в Великих Луках проходят дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. На 396 депутатских мандатов претендуют 1880 человек.

Голосование продлится до 20:00.