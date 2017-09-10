Рязань, 10 сентября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. В день выборов губернатора Рязанской области, которые прошли 10 сентября, один из кандидатов, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР), первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин решил опубликовать «образец правильного заполнения избирательного бюллетеня», в котором галочка стоит напротив его собственной фамилии (скриншоты публикаций есть в распоряжении ИА REGNUM ).

ИА REGNUM Скриншот со страницы кандидата

За несколько минут до этого поста он опубликовал видеообращение с призывами прийти на избирательные участки и проголосовать за него. В целом же, начиная с утра 10 сентября, кандидат несколько раз призывал голосовать за себя в социальной сети. При этом еще накануне Шерин опубликовал возмущенный пост о нарушениях режима «дня тишины» — видео с агитационным плакатом одного из своих соперников.

ИА REGNUM Скриншот со страницы кандидата

Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что в действиях Александра Шерина есть признаки нарушения законодательства о выборах.

В избирательной комиссии также подтвердили, что такие действия могут быть нарушениями.

«Естественно, это нарушение, но достаточно серьезное, чтобы принять его по телефону, — сказал специалист «горячей линии» избирательной комиссии Рязанской области. — Здесь нужно подключать соответствующие органы».

Обращение о выявленном факте нарушения уже направлено в избирком Рязанской области.

ИА REGNUM Скриншот со страницы кандидата

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября в Рязанской области прошли выборы губернатора. На этот пост претендуют пять человек. Это врио главы региона Николай Любимов («Единая Россия»), кандидат от «Партии роста» Александра Перехватова, представитель «Справедливой России» Сергей Пупков, кандидат от КПРФ Владимир Федоткин и представитель ЛДПР Александр Шерин.