Барнаул, 10 сентября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Алтайизбирком обнародовал данные о явке на выборы депутатов Барнаульской городской думы. По состоянию на 15:00 местного времени она составила 14,65% от общего числа возможных участников голосования или почти 47 тысяч человек. Еще около 5% барнаульцев воспользовались правом досрочного голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае. Урна для голосования на выборах депутатов Барнаульской городской думы

В целом по Алтайскому краю, где сегодня, в единый день голосования, выбирают более 6 тысяч депутатов уровня городских и сельских округов, явка составила 18,14%.

Напомним, ранее член Центральной избирательной комиссии РФ с правом решающего голоса Александр Кинев, прибывший в регион с рабочим визитом, заявил, что пока не нашёл нарушений процедуры досрочного голосования.

Читайте также: Скандальная «досрочка»: ЦИК будет пристально следить за выборами на Алтае

«Небольшая накладка у нас произошла в населенных пунктах Большой Калтай и Талица Залесовского района из-за отключения электроэнергии. Но мобильная группа соответствующих служб выдвинулась к месту порыва и оперативно ликвидировала его в течение 20 минут. С учетом того, что избирательные участки в этих населенных пунктах были оборудованы обычными урнами, процесс голосования не был приостановлен», — отметил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня проходят самые масштабные в Сибири выборы. В регионе выбирают более шести тысяч депутатов и глав сельских поселений. Также проходят повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).