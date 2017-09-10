Нижний Тагил, Свердловская область, 10 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В Свердловской области злоумышленник напал на кандидата в депутаты городской думы Нижнего Тагила. Об этом сообщил сам пострадавший местным средствам массовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нападение

Нападение было совершено после того, как кандидат проследовал на своём автомобиле за машиной, на которой была размещена агитация. Вскоре автомобиль остановился, а выбежавший из него водитель стал бросать камнями в кандидата. На данный момент пострадавший сообщил, что злоумышленник задержан правоохранительными органами, сообщает «Правда УрФО».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле проходят выборы мэра и депутатов городской думы. Также в единый день голосования проходят выборы губернатора Свердловской области.