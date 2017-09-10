Махачкала, 10 сентября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, в день единого голосования в 9 районах и на муниципальном участке «Бежтинский» проходят выборы в органы местного самоуправления. На Бежтинском участке проходят четыре избирательных компании, в Казбековском и Левашинском районах — по три и по одной в Гунибском, Кайтагском, Кизилюртовском, Курахском, Новолакском, Хунзахском и Цунтинском районах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Bezhta-mo.ru Выборы в Дагестане

По итогам предстоящих муниципальных выборов должно быть распределено 126 мандатов. 124 из них — мандаты депутатов сельских собраний депутатов, а два — глав сельских поселений (сельсовет «Охлинский» Левашинского района и сельсовет «Чохский» Гунибского района. На все эти мандаты претендуют 347 кандидатов. При этом 247 кандидатов выдвинуты партиями, 84 из них — самовыдвиженцы.

Среди кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных поселений, выдвинутых политическими партиями, 40 человек — от «Партии Роста», 1 — от «Интернациональной партии России», 10 — от «Справедливой России», 8 — от «Родины», 48 — от ЛДПР, 18 — от «Коммунистической партии Российской Федерации», 122 кандидата выдвинула партия «Единая Россия».

Отметим, что ни в одном районе Дагестана не проходят всенародные выборы глав районов и городов. По республиканскому законодательству, глав муниципальных районов и мэров городов выбирают представительным органом. В подавляющем большинстве районов депутатов представительных органов выбрали в 2015 году на пять лет. Выборы в республиканский парламент прошли в 2016 году.