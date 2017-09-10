Краснодар, 10 сентября, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае растёт активность избирателей на выборах депутатов нового созыва Законодательного собрания региона. Как отмечают эксперты, явка выше, чем в 2012 году, передаёт ИА REGNUM 10 сентября.

Admkrai.krasnodar.ru Урны на избирательном участке

Свой выбор уже сделали первые лица края. Так, в столице региона в числе первых уже проголосовал вице-губернатор Сергей Алтухов. Ранним утром на избирательный участок он пришел вместе с женой и тремя детьми.

«Уверен, что каждый житель, который занимает активную позицию, придет и сделает свой выбор», — сказал Алтухов.

За понравившегося кандидата проголосовал и председатель Заксобрания Кубани Владимир Бекетов. Он пришёл на свой избирательный участок № 20−07, который расположен в краснодарском муниципальном мединституте высшего сестринского образования.

Принял участие в едином дне голосования и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На избирательный участок №12−12 станицы Динской он приехал вместе с семьей.

Глава региона отметил, что сегодня жители во многом определяют развитие края на ближайшие пять лет.

«Важно, чтобы люди выбрали тех, кому доверяют, с кем связывают свое будущее, свои надежды. Те законы, которые будут приниматься законодательным органом, и доверие к этим законам зависят ровно от того, кого мы сегодня выберем», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани с 08:00 10 сентября открылись 2779 избирательных участков. Они будут работать до 20.00. Всего в регионе проходит порядка 110 избирательных кампаний. По состоянию на 1 июля 2017 года на территории региона зарегистрировано 4 060 943 избирателей.

Самая главная кампания — по выборам депутатов Законодательного собрания шестого созыва. По Краснодару зарегистрированы 29 кандидатов (по пять — в пяти и четыре — в одном из одномандатных округов). В бюллетень по партийным спискам включены пять партий.

В краевой столице сформированы шесть одномандатных избирательных округов: Западный №1, Екатеринодарский №2, Карасунский, №3, Прикубанский №4, Калининский №5, Центральный №6.

По данным край избиркома, на 10:00 10 сентября в крае проголосовало 5,16% избирателей. Это больше, чем на прошлых выборах в Заксобарние в 2012 году.