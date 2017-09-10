Тверь, 10 сентября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. 5,56% составила явка избирателей на выборы депутатов Тверской городской думы в единый день голосования 10 сентября на 12:00, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отметим, что уровень явки примерно такой же, как и пять лет назад, в 2012 году, на выборах предыдущего созыва гордумы: тогда на 12:00 проголосовали 5,6% избирателей.

На дополнительных выборах депутата Заксобрания проголосовали 6,5% избирателей — от 50,8 тыс. человек, включенных в списки.

Между тем, в социальных сетях жители также обсуждают выборы.

Жители Твери, комментируя ход выборов в городскую думу в соцсетях, цитируют классиков.

«Какие выборы? Кого избирают?» — интересуется один из пользователей в популярной группе.

«Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать» Марк Твен», — написала в обсуждении другая жительница региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, в единый день голосования, в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата регионального Заксобрания, а также ряд муниципальных выборов. Самые крупные проходят в областном центре — жители Твери выбирают новый состав городской думы. На 33 мандата здесь претендуют более 400 депутатов.