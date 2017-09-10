Берлин, 10 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила о Германской Демократической Республике и истории её поглощения Федеративной Республикой Германия. Она сказала об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, опубликованном сегодня, 10 сентября.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель. Зашоренный взгляд

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европейскому союзу закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к «выстраиванию отношений».

Позицию Линднера поддержал кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд.

Но Меркель, которая является явным фаворитом предстоящих выборов, их позицию не разделяет. В связи с этим она вспомнила историю поглощения ГДР в годы Перестройки.

«Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом «Германия поделена, тут ничего не изменить», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что вопрос Крыма не может быть заморожен.

По все видимости, Меркель сравнивает Крым с ГДР, а Украину с ФРГ.

Также Меркель добавила, что считает «очень мужественной» позицию тех людей в ГДР, которые были готовы «удерживать всю страну» и вести ее к объединению.

Напомним, после поражения во Второй мировой войне Третий рейх был полностью оккупирован войсками Союзников и СССР. Затем Союзники объединили свои зоны оккупации и создали Федеративную Республику Германия, а СССР, который хотел создать единую нейтральную Германию, пришлось создать на своей зоне оккупации Германскую Демократическую Республику.

После поражения СССР в холодной войне, ФРГ поглотила ГДР.