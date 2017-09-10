Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В Невьянском городском округе Свердловской области на нескольких избирательных участках в утренние часы наблюдался ажиотаж избирателей. Местные жители сообщают, что на некоторых участках ещё до их открытия выстраивались очереди, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников

Так, на одном из участков Невьянского городского округа до начала голосования выстроилась очередь в количестве 16 человек, на другом до открытия пришло четыре избирателя. По словам наблюдателя, высокая активность может быть связана с фестивалем «Уральские самоцветы», который проходит 10 сентября в 20 городах Свердловской области. В его рамках проводится бесплатная лотерея и гражданам на избирательных участках выдают вместе с бюллетенями лотерейные билеты.

В основном избиратели выигрывают небольшие призы: фломастеры, авторучки, сумки. На данный момент местные СМИ сообщают о нескольких случаях крупных выигрышей. Так в Аяти учительница средней школы выиграла автомобиль. Также автомобили достались двум избирателям в Нижнем Тагиле, а ещё один гражданин, проголосовав, выиграл квартиру, сообщает Накануне.ru.

Глава избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников во время пресс-подхода предположил, что достаточно высокая активность избирателей на выборах губернатора и депутатов органов местного самоуправления, которые проходят в регионе в единый день голосования, может быть обусловлена «фоновыми» мероприятиями, которые проходят на избирательных участках, а также «высокой гражданской ответственностью» свердловчан, пришедших на выборы.

Отметим, что ряд экспертов считает, что явка на избирательные участки в единый день голосования, который проходит во второе воскресенье сентября, зачастую корректируется погодными условиями. Как правило, в начале первого осеннего месяца погода достаточно благоприятная и часть граждан предпочитает на выходные отправиться в сады или на отдых, и как следствие, не участвует в выборах. На данный момент в Свердловской области установилась прохладная и дождливая погода.

Напомним, что по состоянию на 12:00 (10:00 по мск) явка избирателей составила 14,62%, тогда как на прошлых прямых выборах губернатора Свердловской области — 9,15%. При этом нынешняя явка держится на уровне 2016 года (14,96%), при том, что год назад проходили выборы в Госдуму — явка на которые традиционно выше чем на региональные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 2016 года, когда проходили выборы в Госдуму и законодательное собрание Свердловской области, явка избирателей составила 41%. На выборы главы Екатеринбурга в 2013 году на избирательные участки пришли 33% имеющих право голоса граждан.

Отметим, что самая большая явка избирателей в Свердловской области была зафиксирована в 2004 году на выборах президента Российской Федерации, и она составила порядка 56%.