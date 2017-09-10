Тюмень, 10 сентября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Тюмени, которые занимаются производством импортозамещающей продукции или реализацией инвестиционных проектов, могут получить в 2017 году в общей сложности 190 млн государственных субсидий. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил начальник отдела государственной поддержки промышленности департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, в 2017 году государственную субсидию на сумму более 90 млн рублей уже получили 10 предприятий Тюмени, что составляет 30% денежных средств от запланированного на поддержку областной промышленности.

Региональный бюджет, как отметил Горлатов, располагает на эти нужды в текущем году 280 миллионами рублей. Таким образом, до конца года промышленникам планируется выдать ещё порядка 190 миллионов.

Известно, что ближайшее заседание комиссии по предоставлению финансовой помощи назначена на 10 декабря.