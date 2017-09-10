Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. На Камчатке, которая сегодня первая открыла в России единый день голосования, закончились выборы — все участки закрыты в 20:00 по местному времени (11:00 мск), сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава избирательной комиссии края Инга Иринина.

Pkgo.ru На избирательном участке Петропавловска-Камчатского

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10 сентября выборы на Камчатке проходили в Петропавловске-Камчатском, в Вилючинске, в столице Корякии — Палане, а также в пяти районах — Усть-Больщерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском. Населению избрало 141 депутата и 13 глав.

Для организации голосования было изготовлено 229 770 избирательных бюллетеней. В целом, для участия в выборах в крае зарегистрировано порядка 400 кандидатов. Самая масштабная кампания проходила в Петропавловске-Камчатском. Жители города выбирали одного депутата Законодательного собрания края и 32 депутата городской Думы. В выборах участвуют 153 кандидата: основная часть представители политических партий, 6 — самовыдвиженцы.

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Правом досрочного голосования на Камчатке воспользовались более 2500 человек. Заранее свой выбор сделали избиратели, которые по уважительным причинам не могут посетить участки 10 сентября. Среди них есть моряки, находящиеся в рейсах, работники оленеводческих звеньев, жители отдалённых труднодоступных сёл.

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Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах депутатов думы Петропавловска-Камчатского не внушает оптимизма. По последним данным избиркома, на участки пришли 19 331 человек. Окончательные цифры об участии избирателей объявят вместе с предварительными итогами голосования.

Прошедшие в Петропавловске-Камчатском выборы отметились большим скандалом — одного из военнослужащих поймали на попытке проголосовать два раза — по своему и чужому паспорту. Проверку по этому поводу ведут компетентные органы.