Черкесск, 10 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В выборах депутатов городской думы города Черкесска V созыва принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По словам руководителя республики, он проголосовал за спокойное и стабильное будущее столицы региона.

Kchr.ru Рашид Темрезов голосует

«Я традиционно голосую за будущее, которое хотят видеть наши жители, наши дети, наши старшие — спокойное, стабильное. Будущая городская дума, в первую очередь, должна быть профессиональной, и у всех депутатов, кто бы ни попал в новый состав городской думы, должен быть один интерес — интерес наших граждан. Они должны работать только для того, чтобы наш город стал ещё краше, лучше, более достойным и комфортным для нашего населения», — приводит слова Рашида Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия».

На избирательном участке, расположенном в здании детского сада «Звездочка», где выразил свое волеизъявление глава республики, отмечают высокую явку избирателей. Председатель участковой избирательной комиссии Юрий Мурадов констатировал также отсутствие нарушений в ходе голосования.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в Карачаево-Черкесии проходит 51 избирательная кампания. Жители республики изберут 481 депутата в горсоветы Черкесска, Карачаевска, Усть-Джегуты, а также в совет депутатов Абазинского муниципального района.

Для 266 избирателей Карачаево-Черкесии открыты 168 избирательных участков.

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