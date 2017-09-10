Чебоксары, 10 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Чувашии за два часа максимальная явка на дополнительных выборах составила 75% — в Урмарском районе, минимальная активность отмечена на дополнительных выборах в Государственный совет республики — 2,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные «ГАС-Выборы».

Cap.ru Порецкий район. Проходят дополнительные выборы в органы местного самоуправления

По состоянию на 10 утра, наибольшая явка зарегистрирована в Урмарском районе (75%), Красноармейском районе (50,38%) и Янтиковском районе (49,6%). Минимальная явка — в городах (Чебоксары, Канаш и Новочебоксарск), где проголосовало менее 10% зарегистрированных избирателей.

Cap.ru Данные ЦИК

Дополнительные выборы депутата Госсовета Чувашии (шестой созыв) проходят по Центральному одномандатному избирательному округу №17. На вакантное депутатское кресло претендуют пять кандидатов. Напомним, данный округ включает в себя часть улиц Ленинского и Московского района Чебоксар, здесь насчитывается порядка 40 тыс. избирателей. В настоящее время в Ленинском районе явка составила 2,66%, в Московском — 2,23%. Отметим, в прошлом году на выборах в Госсовет явка по округу №17 составила 7,21%.

В Чебоксарах на дополнительных выборах депутата городского собрания по одномандатному округу №17, где зарегистрировано 18 тыс. избирателей, явка составила 6,45%.

По данным ЦИК Чувашии, в республике работают 110 избирательных участков. Дополнительные выборы в органы местного самоуправления проходят в 18 муниципальных районах и городах Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск. Всего замещаются 18 мандатов в Собраниях депутатов районного и городского уровней (Чебоксары, Канаш и Новочебоксарск, а также Алатырский, Канашский, Порецкий, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский и Ядринский районы) и 52 мандата депутатов сельских и городских поселений.