Ярославль, 10 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В областной избирательной комиссии опубликовали данные по явке на 10 часов утра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля свой выбор уже сделал

Явка на выборах губернатора Ярославской области на 10 утра составила 4,5%, проголосовали более 35 тысяч человек.

Наиболее активно голосуют в Первомайском районе — там на участки пришли 13,5% от общего числа избирателей. В Любимском районе по состоянию на 10 часов утра явка составила 10,9%, в Мышкинском — 11,7%, в Большесельском — 8,5%, в Гаврилов-Ямском — 7,8%.

А вот в Ярославле и Рыбинске активность жителей существенно ниже. В Дзержинском районе Ярославля проголосовали 3,5% избирателей, в Ленинском 3,4%, в Красноперекопском 3,1%, в Заволжском 3,5%.

В единый день голосования мэр города Ярославля Владимир Слепцов проголосовал на своем избирательном участке в средней школе № 74 в Ленинском районе. После процедуры голосования глава города отправился в объезд по городским избирательным участкам посмотреть, все ли проходит в штатном режиме.

В Рыбинске по состоянию на 10 часов утра явка не достигла даже 3%.

10 сентября, в единый день голосования, в Ярославской области проходит 14 избирательных кампаний. Все жители региона выбирают губернатора. В областном центре также проходят выборы депутатов муниципалитета седьмого созыва. В Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах организованы выборы глав поселений и местных депутатов.