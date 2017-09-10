Белгород, 10 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Белгородской области на выборах губернатора к 10:00 явка избирателей составила 7,9%. Такие данные опубликовал региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Меньше всего активности проявляют избиратели в областном центре — явка по Белгороду составляет всего 4%, хотя в некоторых районах области этот показатель перевалил за 10%. Активнее всего голосуют жители Чернянского района, где явка составила 19,17%.

В Белгородской области традиционно ждут высокой явки избирателей — по этому показателю регион обычно входит в число лидеров. На выборах президента или депутатов Госдумы она выше, чем в ходе региональных избирательных кампаний, однако избирком ожидает, что проголосовать 10 сентября придут не менее 60% белгородцев. Председатель регионального избиркома Николай Плетнев ранее заявлял, что явка может достигнуть 70%.

При этом сам Плетнев неоднократно заявлял, что начало сентября — неудачное время для выборов, так как еще не завершился сезон отпусков и у огородников начинается «горячая пора». Выборы, по мнению Плетнева, нужно проводить в марте.

Напомним, в единый день голосования в регионе выбирают губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: это действующий глава региона Евгений Савченко («Единая Россия»), Константин Климашевский (ЛДПР), Станислав Панов (КПРФ) и Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России»).

Также 10 сентября белгородцы выбирают депутата облдумы от городского одномандатного округа №5 на дополнительных выборах, а жители городов Старый Оскол и Губкин — полные составы советов депутатов своих округов.

На территории региона работают 1262 избирательных участка. В списках избирателей — более 1,2 млн человек.