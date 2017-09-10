Калининград, 10 сентября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. По состоянию на 9:00 на выборах губернатора Калининградской области проголосовали 2,05% избирателей. Такие данные журналистам привела председатель региональной избирательной комиссии Инесса Винярская.

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Наиболее высокая активность избирателей наблюдается в Балтийске — 5,72% жителей. В Калининграде на участки пришли пока менее 1%.

Если сравнивать данные явки с прошлым годом, когда калининградцы также выбирали губернатора, то получается вдвое меньше. Тогда, 13 сентября, явка избирателей за первые два часа составила 5,75% от общего числа избирателей.

Возможно, столь низкая явка связана с непогодой, поскольку утром в регионе шёл дождь. Сейчас в Калининграде распогодилось.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Калининградской области проходят выборы губернатора. На пост главы Калининградской области претендуют четыре кандидата — врио губернатора Антон Алиханов («Единая Россия»), Евгений Мишин (ЛДПР), Игорь Ревин (КПРФ) и Екатерина Тимофеева («Зелёные»).