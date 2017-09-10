Вашингтон, 10 сентября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп благословил всех граждан своей страны перед приближением к американскому побережью мощного урагана «Ирма». Своё благословение Трамп опубликовал сегодня, 10 сентября, в своем аккаунте в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп сообщил, что Служба береговой охраны, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также сотрудники ведомств на уровне штатов готовы к встрече с ураганом «Ирма».

"Береговая охрана США, FEMA и все храбрые сотрудники на федеральных ведомств и на уровне штатов готовы. «Ирма» на подходе. Благослави вас всех Бог!» — написал Трамп.

За несколько часов до этого благословения Трамп созвал экстренное совещание с членами федерального правительства. Основная тема совещания — подготовка к встрече с ураганом «Ирма».

Трамп попросил всех, кто находится в будущей зоне бедствия, выполнять указания властей, так как ураган обладает огромной разрушительной силой. Он подчеркнул, что собственность можно восстановить, а жизнь — нет.

На данный момент «Ирма» устремилась от северного побережья Кубы прямиком на Флориду.