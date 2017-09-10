Брянск, 10 сентября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Явка на дополнительных выборах депутата Госдумы в одномандатном избирательном округе №77 в Брянской области, по данным на 10:00, составили 3,69%. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областного избиркома, меньше всего хотят идти на выборы жители областного центра — здесь явка составляет пока чуть больше 1.1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

Лидерами по явке пока стали Погарский и Новозыбковский районы области. Здесь за два часа уже проголосовали 7,15% и 6,99% избирателей. Также показатели выше среднего в Севском, Стародубском и Злынковском районах.

Отметим, что интерес к выборам в Брянской области явно ниже, чем в 2016 году. Тогда в среднем в двух региональных округах к этому моменту уже проголосовало 6,49% избирателей. В целом явка составила 55,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место в Госдуме, которое освободилось после ухода представителя «Единой России» Владимира Жутенкова, претендуют девять человек. Это кандидат от ЛДПР Борис Пайкин, представитель КПРФ Александр Куприянов, представитель «Партии роста» Сергей Горелов, кандидат от «Родины» Николай Алексеенко, представитель «Коммунистов России» Сергей Малинкович, Константин Касаминский («Патриоты России»), Ольга Махотина («Яблоко»), Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Курденко от «Справедливой России».