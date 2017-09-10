Варшава, 10 сентября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатора Одесской области Украины и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили едет из Варшавы на Украину на автобусе с журналистами. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил прессе помощник Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, Саакашвили присоединится к журналистам, которые едут освещать его попытку прорыва на Украину, и на автобусе хочет пересечь границу на общих основаниях.

Напомним, Саакашвили ранее заявил, что намерен въехать из Польши на Украину через контрольно-пропускной пункт «Краковец» во Львовской области. Украинские власти, в свою очередь, заявили, что отберут у Саакашвили недействительный украинский паспорт и не пустят его на Украину.

Также украинские СМИ сообщают, что на КПП «Краковец» в очереди стоят около 200 автомобилей, люди ждут уже по несколько часов, чтобы пересечь границу.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины укрепили кордон и установили на КПП «Краковец» дополнительные заградительные сооружения.