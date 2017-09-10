Ленинградская область, 10 сентября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Явка на выборах в Государственную думу по Кингисеппскому одномандатному округу №112 в Ленинградской области по состоянию на 10:00 мск составила 1,97%. На выборах в Законодательное собрание региона по Кировскому одномандатному округу №9 количество проголосовавших составило 1,8%. Об этом сегодня, 10 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Избирательные участки в регионе открылись в 08:00 мск.

Всего в Кингисеппском одномандатного избирательном округе № 112 на 10 часов утра проголосовало 7978 человек, или 1,97%. Напомним, что в этот округ входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский районы, Сосновоборский городской округ, а также часть территории Гатчинского района.

Максимальную явку продемонстрировали избиратели Ломоносовского (2,58%) и Волосовского (2,56%) районов. Меньше всего проголосовало жителей Гатчинского района 1,22%.

За кандидатов в депутаты Заксобрания по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 на 10:00 проголосовало 996 человек, или 1,8% от числа избирателей.

Также сегодня в Ленобласти проходят выборы в местные советы депутатов. Активность избирателей Кузьмоловского городского поселения Всеволожского района по состоянию на 10:00 составила 11,16%., Федоровского городского поселения Тосненского района — 5,07%, Тельмановского сельского поселения Тосненского района — 8,7%.

Напомним, что на совмещённых выборах депутатов Госдумы и Заксобрания региона 18 сентября 2016 года по состоянию на 10:00 активность избирателей Ленинградской области составляла 3,65%.

Глава областной избирательной комиссии Михаил Лебединский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил предположение, что нынешняя явка будет ниже прошлогодней, «потому что всё-таки это дополнительные выборы».

10 сентября голосование на выборах депутатов разных уровней проходит на 360 избирательных участках Ленинградской области.

Мандат депутата Госдумы от Кингисеппского округа освободился почти сразу после парламентских выборов 18 сентября 2016 года. Победившего тогда в округе Сергея Нарышкина президент Владимир Путин всего через четыре дня был назначил главой Службы внешней разведки. В связи с этим Нарышкин отказался от кресла в Думе. Президент тогда принёс извинения избирателям Ленобласти за то, что избранный ими кандидат не сможет представлять их интересы в нижней палате парламента России.

Мандат депутата Заксобрания от Кировского округа освободился после назначения его обладателя, Дмитрия Василенко, членом Совета Федерации от областного парламента.