Санкт-Петербург, 10 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. «Харви», «Ирма» и надвигающийся шторм «Катя» — сильнейшие за десятилетие ураганы обрушились на Атлантику. Чем вызваны эти климатические аномалии? Американские климатологи выдвинули гипотезу: во всем виновато изменение температуры в Арктике. Как сообщает Bloomberg, в случае подтверждения этой теории Земле пора привыкать к внезапным и разрушительным стихиям.

4010600 Арктика

Тропический шторм «Харви», принесший катастрофическое наводнение на побережье штата Техас 26 августа, стал таким разрушительным, потому что буря «остановилась» над юго-востоком Техаса, застряв между двумя системами атмосферного давления на востоке и западе. Долго не имея возможности двинуться в какую-либо сторону, ураган сбросил огромные массы воды на ограниченную территорию.

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Чарльз Грин, ученый из Корнеллского университета США, считает, что причиной атмосферной «блокады» послужило потепление в Арктике. По мнению исследователя, изменение температуры в северных широтах замедлило высокогорный циркулирующий ветер, именуемый струйным потоком, и поэтому «Харви» отступил позднее, чем должен был.

Арктика прогревается быстрее, чем остальная часть планеты, поведал американский ученый. Морской лед, обычно отражающий солнечный свет, постепенно тает и обнажает глубины океана. А это значит, что воды получают больше солнечной энергии и теплеют быстрее. Осенью происходит обратная связь: часть тепла океана возвращается в атмосферу и влияет на струйные потоки и полярные вихри, замедляя и ослабляя их.

Исследователи предполагают, что именно эти изменения связаны с увеличением числа тропических циклонов и нор-истеров — особого вида циклонов, характерных для восточного побережья США, виновников сильных осадков, ураганов и наводнений.

Теплый воздух содержит больше влаги, что позволяет «Харви» и другим штормам собирать еще больше осадков. Ученые предполагают, что ураган «Ирма», в данный момент надвигающийся на Флориду, оказался под влиянием того же процесса. Синоптики считают «Ирму» самым мощным ураганом в Атлантическом океане, как минимум, за последние 10 лет.

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Американские ученые признают, что пока не обладают достаточным уровнем доказательств, чтобы увязать причины и следствия и исключить естественные изменения погоды.

«У нас еще много работы, — считает Кевин Тренберт, климатолог из Национального центра атмосферных исследований, штат Колорадо. — Связь между потеплением Арктики, структурой атмосферных ветров и экстремальными погодными условиями установить будет сложно, однако мы продолжим искать подтверждение этой гипотезы».

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