Гавана, 10 сентября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. На столицу Кубы — Гавану обрушились многометровые волны из-за прохождения ураган «Ирма». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает ABC News.

crimsonninjagirl Последствия урагана

Мощный ураган «Ирма» сформировалась в Атлантическом океане и в настоящий момент проходит Карибский бассейн. Это один из самых мощных ураганов за всю историю метеорологических наблюдений в Атлантике.

Ураган уже вызвал катастрофические разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов.

На Кубе больше всего от воздействия «Ирмы» пострадал провинция Камагуэй, там скорость ветра достигала 260 километров в час.

Основное «пятно» ураган прошло от Гаваны в 200 километрах севернее, но это всё равно вызвало мощные волны в столице Острова Свободы. В городе затопило знаменитую набережную Малекон, также в столице Кубы бушуют мощные ливни и ветер.

В некоторых районах Гаваны отсутствует электроснабжение, нет питьевой воды и перебои со связью.

Кроме того, закрыт гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти.

Сейчас «Ирма» стремительно движется к побережью США. Ожидается, что сегодня ураган обрушится на Флориду. Губернатор этого штата Рик Скотт призвал эвакуировать 5 млн человек. Он также заявил, что те люди, которые откажутся эвакуироваться — скорее всего погибнут и никто спасать их не будет.