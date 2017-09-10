Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Свердловской области кандидаты и избирательные объединения направили в участковые избирательные комиссии 2 951 наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Банников Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников

«Самое большое количество будет присутствовать на участках от кандидатов на выборах в органы местного самоуправления — 1 486 (50,4%), 1 101 человек (37,3%) — от избирательных объединений, кандидаты на должность губернатора Свердловской области выдвинули 364 наблюдателя (12,3%)», — уточнили в пресс-службе.

В избиркоме отметили, что в 2016 году наблюдателей от кандидатов и избирательных объединений было почти в два с половиной раза больше — 7608. Однако в единый день голосования 2016 года помимо выборов в Государственную думу России также проходили выборы в законодательное собрание Свердловской области.

Также избирком аккредитовал 380 сотрудников средств массовой информации, которые будут работать во время выборов. Заявки приняты от 96 региональных и муниципальных СМИ из них 32 телекомпании и 45 печатных газет. Остальные представители заявлены от информационных агентств, радиоредакций и интернет-порталов.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Свердловской области проходят выборы губернатора. Помимо этого в регионе состоятся выборы мэра Нижнего Тагила, глав Баженовского сельского поселения, муниципального образования «Зареченское сельское поселение» и Слободо-Туринского сельского поселения. Также свердловчанам предстоит выбрать депутатов 49 муниципалитетов и городских округов, а ещё в четырёх округах пройдут дополнительные выборы депутатов.