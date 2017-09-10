Тбилиси, 10 сентября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Прямые иностранные инвестиции в Грузию во втором квартале 2017 года составили $346,6 млн, что на 14,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Национальной службы статистики Грузии, в целом за январь-июнь 2017 года в страну поступил $751 млн прямых иностранных инвестиций, что на 5,5% ниже показателя за первое полугодие 2016 года.

Инвестиции

Инвестиции в акционерный капитал за шесть месяцев текущего года составили 419,7 млн. В первом полугодии 2016 года они превышали $1,28 млрд, а в январе-июне 2015 года достигали $564 млн.

Первое место по прямым иностранным инвестициям в Грузию занимает Азербайджан, откуда во втором квартале текущего года поступило $126,9 млн, а за первое полугодие в целом — $224,2 млн. Эти же показатели во втором квартале и первом полугодии прошлого года составляли соответственно $147,2 млн и $281,5 млн. На втором месте — Нидерланды, прямые иностранные инвестиции из которых во втором квартале текущего года составили $42,9 млн. Далее следует Турция — $39,3 млн. Но по данным за первое полугодие Турция занимает второе место ($120,8 млн), Великобритания — третье ($111,6 млн), а Нидерланды — четвертое ($63,7 млн).

Больше всего прямых иностранных инвестиций в первом полугодии текущего года было вложено в сферу транспорта и связи ($271,7 млн). Далее следуют строительство ($125,1 млн), недвижимость ($95,4 млн), финансовый сектор ($83,7 млн), гостиничный и ресторанный бизнес ($45,1 млн), энергетика ($25,9 млн).