Барнаул, 10 сентября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. За последние два часа количество проголосовавших на выборах депутатов Барнаульской городской думы VII созыва практически удвоилось, пережат корреспондент. Так, если по состоянию на 10:00 (местн.) явка в столице Алтайского края составляла около 6%, то на 12:00 — уже более 10%. Причём, на отдельных избирательных участках, где сегодня выбирают депутатов Барнаульской городской думы, проголосовало уже почти 18% горожан (к примеру, УИК №184).

Светлана Шаповалова Выборы в алтайском крае. Урна для голосования за депутатов Барнаульской городской думы

Напомним, 40 депутатов барнаульским избирателям предстоит выбрать из 415 претендентов. Причём, первая половина должна определиться по одномандатным округам, вторая — по партийным спискам.

Общественный порядок обеспечивают почти 1500 сотрудников полиции, более тысячи наблюдателей от различных партий, а также курсанты БЮИ, представители добровольной народной дружины «Барнаульская», сотрудники частных охранных предприятий.

«Я еще раз приглашаю всех жителей города проголосовать. Спасибо тем, кто уже это сделал. Тех, кто еще в раздумьях, я прошу прийти и отдать свой голос», — призвал глава администрации Сергей Дугин.

На избирательных участках (свою работу они завершат в 20.00) организовано дежурство представителей скорой медицинской помощи, МЧС, прокуратуры, органов связи.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня стартовала самая масштабная в Сибири избирательная кампания. Жителям региона предстоит определить имена более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также пройдут повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).