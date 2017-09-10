Киев, 10 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Сотрудники украинской патрульной полиции приступили к усиленному дежурству на контрольно пропускном пункте «Краковец», расположенном на украинско-польской границе, в ожидании прибытия туда бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и бывшего украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили ранее заявил, что намерен въехать на Украину по своему недействительному паспорту. Он пообещал, что вступит на украинскую территорию 10 сентября. Бывший гражданин, губернатор и президент утверждает, что на границе его будут встречать «тысячи украинских сограждан» и «несколько сот днепропетровских фермеров на своем транспорте», а также «украинские оппозиционные политики».

Напомним, 26 июля Миграционная служба Украины сообщила о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Данное решение было обосновано тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при подаче документов на получение гражданства Украины.

По утверждениям самого Саакашвили, его лишили гражданства незаконно по инициативе администрации президента Украины, использовав при этом подложные документы.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в поездке по странам Евросоюза и уже посетил Польшу, Литву и Венгрию. По словам экс-губернатора, границы стран ЕС он пересекает с паспортом гражданина Украины.

14 августа Саакашвили представил «план возвращения Украины украинцам», который представляет собой набор пропагандистских штампов.

Стоит отметить, что лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинским пограничникам следует открывать огонь на поражение, как только Саакашвили приблизится к границе.