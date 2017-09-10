Майкоп, 10 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. 10 сентября на территории Республики Адыгея начали работу 206 избирательных участков. Все они открылись без опоздания в 08:00, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В единый день голосования в Майкопе проходят дополнительные выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатным избирательным округам № 8 и № 13.

На два свободных мандата в региональном парламенте претендуют семь кандидатов. Так, по майкопскому одномандатному избирательному округу №8 официально зарегистрированы представитель партии «Единая Россия» Эдуард Цеев, от КПРФ — Владимир Стасев, от ЛДПР — Эдуард Жуковский. По одномандатному избирательному округу №13 на выборы «Единая Россия» выдвинула Романа Подлегаева, КПРФ — Марину Ситникову, ЛДПР — Александра Долгих, партию «Родина» представляет Павел Романов.

Напомним, депутатские кресла стали вакантными после назначения Вячеслава Сапиева на пост заместителя премьер-министра республики, а Анзаура Керашева — на должность министра образования и науки Адыгеи

Принять участие в довыборах депутатов республиканского законодательного органа смогут почти 28,5 тыс. человек (согласно данным по численности избирателей одномандатный избирательный округ №8 в столице Адыгеи насчитывает порядка 14,8 тыс. человек, №13 — более 14,6 тысячи).

Добавим, что также в единый день голосования в республике проходит ещё восемь кампаний по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципальных образований уровня городов и районов республики, 32 кампании по выборам депутатов сельских и городских поселений, 24 кампании по выборам глав сельских поселений. Всего будут замещаться 516 мандатов.

Завершится голосование ровно в 20:00.