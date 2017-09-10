Тутаев, Ярославская область, 10 сентября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В Тутаеве в единый день голосования проводится опрос общественного мнения по переименованию города в Романов-Борисоглебск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев

Как поясняют в правительстве Ярославской области, свою позицию жители могут выразить, заполнив специальную анкету в одном из семи организованных в городе пунктов проведения опроса. Они располагаются рядом с избирательными участками. Глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов считает, что возвращение исторического имени даст новый импульс развитию территории.

«Безусловно, решить этот вопрос — переименовывать город или нет, должны сами жители. И сегодня им предоставляется такая возможность. На мой взгляд, у нашего города большой туристический потенциал, который мы обязаны реализовать. Активное развитие отрасли, привлечение новых туристов — это дополнительные средства в бюджет и в экономику, новые рабочие места, инфраструктура, благоустройство» — говорит Дмитрий Юнусов.

Опрос будет проходить до 20 часов вечера 10 сентября. В нем могут принять участие граждане Российской Федерации с активным избирательным правом, имеющие постоянную регистрацию в Тутаеве либо временную регистрацию не менее шести месяцев до дня проведения анкетирования.

Напомним, по итогам масштабного опроса, который проводили 2 сентября в Тутаеве более 120 интервьюеров Федерального Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО), за переименование Тутаева в Романов-Борисоглебск отдали свои голоса 1748 человек (26,32%). За сохранение нынешнего названия города — Тутаев — высказались 4874 человека (73,39%).

Всего были опрошены 6641 человек, то есть более 16,43% жителей города.