Пхеньян, 10 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Корреспонденты британской The Guardian Бенджамин Хаас (Сеул) и Джастин Маккурри (Токио) в большой статье детально разбирают портрет северокорейского руководителя Ким Чен Ына, пытаясь определить, серьезно ли он настроен на военные действия против США или всё же блефует с целью заставить американцев пойти на отмену части наложенных на КНДР санкций или, возможно, всего пакета ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Считающийся маньяком многими, на самом деле северокорейский диктатор является лидером, твердо контролирующим все процессы и события в своей стране и имеющим четко расписанный план выживания государства «в кольце врагов», — отмечают авторы. — Ким очень любит обставлять каждое свое решение и действие театральными жестами, которые на Западе принимают за чистую монету. Например, каждый раз, когда Пхеньян готовится провести испытание атомного заряда, Ким упивается процессом написания авторучкой собственного комментария в «летописи ядерной программы». В результате всему миру кажется, что бомбу взорвала не Северная Корея, а лично ее нынешний правитель».

«Начнем год с великолепного звука первой водородной бомбы, созданной в нашей стране, — написал Ким перед испытаниями в январе 2016 года. — Взоры всего мира будут обращены на нас».

По мнению журналистов, «для большинства сторонних наблюдателей эти слова корейского диктатора означают намерения Пхеньяна ввергнуть мир в пучину войны. Для тех же, кто его немного изучил, очевидно, что здесь больше пиара, чем реальных угроз».

Что касается «для тех, кто его изучил» — журналисты подчеркивают, что ЦРУ в эту категорию не входит:

«Когда Ким Чен Ын сменил в 2011 году своего отца Ким Чен Ира, многие западные специалисты по Северной Корее заявили, что этот молодой человек непригоден для руководства 23-миллионным народом. В Лэнгли располагали только одним снимком нового лидера, на котором он был запечатлен в 11-летнем возрасте. Ему потребовалось всего два года, чтобы ликвидировать всех, кто мог дать лишь намек на соперничество с новым Кимом, и показать остальным, что будет убирать любых потенциальных соперников без тени сомнения».

«У Кима нет никого рядом — отсутствие советников говорит о том, что все решения он принимает в одиночку, не учитывая чьего-либо мнения, да и ничье мнение ему не требуется: несогласные вряд ли рискнут своей жизнью перечить руководителю, а согласные просто молчат, пока их об этом не спросят, — резюмируют авторы. — Напускать на себя важность и деспотичность — давняя традиция корейской правящей династии. Иначе народ не будет бояться, любить и слушаться руководителя. Который, между прочим, не так уж плох во внутренней политике: после провала экономики при его отце жизнь в стране постепенно налаживается: только за 2016 год ВВП Северной Кореи вырос на 3,9%. Совсем немногие государства могут похвастать сегодня такими показателями».