The Guardian : Ким Чен Ын — деспот, воинственный, но не сумасшедший
Пхеньян, 10 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Корреспонденты британской The Guardian Бенджамин Хаас (Сеул) и Джастин Маккурри (Токио) в большой статье детально разбирают портрет северокорейского руководителя Ким Чен Ына, пытаясь определить, серьезно ли он настроен на военные действия против США или всё же блефует с целью заставить американцев пойти на отмену части наложенных на КНДР санкций или, возможно, всего пакета ограничений.
«Считающийся маньяком многими, на самом деле северокорейский диктатор является лидером, твердо контролирующим все процессы и события в своей стране и имеющим четко расписанный план выживания государства «в кольце врагов», — отмечают авторы. — Ким очень любит обставлять каждое свое решение и действие театральными жестами, которые на Западе принимают за чистую монету. Например, каждый раз, когда Пхеньян готовится провести испытание атомного заряда, Ким упивается процессом написания авторучкой собственного комментария в «летописи ядерной программы». В результате всему миру кажется, что бомбу взорвала не Северная Корея, а лично ее нынешний правитель».
«Начнем год с великолепного звука первой водородной бомбы, созданной в нашей стране, — написал Ким перед испытаниями в январе 2016 года. — Взоры всего мира будут обращены на нас».
По мнению журналистов, «для большинства сторонних наблюдателей эти слова корейского диктатора означают намерения Пхеньяна ввергнуть мир в пучину войны. Для тех же, кто его немного изучил, очевидно, что здесь больше пиара, чем реальных угроз».
Что касается «для тех, кто его изучил» — журналисты подчеркивают, что ЦРУ в эту категорию не входит:
«Когда Ким Чен Ын сменил в 2011 году своего отца Ким Чен Ира, многие западные специалисты по Северной Корее заявили, что этот молодой человек непригоден для руководства 23-миллионным народом. В Лэнгли располагали только одним снимком нового лидера, на котором он был запечатлен в 11-летнем возрасте. Ему потребовалось всего два года, чтобы ликвидировать всех, кто мог дать лишь намек на соперничество с новым Кимом, и показать остальным, что будет убирать любых потенциальных соперников без тени сомнения».
«У Кима нет никого рядом — отсутствие советников говорит о том, что все решения он принимает в одиночку, не учитывая чьего-либо мнения, да и ничье мнение ему не требуется: несогласные вряд ли рискнут своей жизнью перечить руководителю, а согласные просто молчат, пока их об этом не спросят, — резюмируют авторы. — Напускать на себя важность и деспотичность — давняя традиция корейской правящей династии. Иначе народ не будет бояться, любить и слушаться руководителя. Который, между прочим, не так уж плох во внутренней политике: после провала экономики при его отце жизнь в стране постепенно налаживается: только за 2016 год ВВП Северной Кореи вырос на 3,9%. Совсем немногие государства могут похвастать сегодня такими показателями».