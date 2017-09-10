Барнаул, 10 сентября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Алтайизбирком обнародовал данные об участии жителей Барнаула в досрочном голосовании за кандидатов в Барнаульскую городскую думу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проходило оно с 30 августа по 9 сентября включительно.

Светлана Шаповалова Единый день голосования. Выбрызнувшую депутатов Барнаульской городской думы

«По данным системы ГАС «Выборы» своим правом проголосовать досрочно воспользовались порядка 28 тысяч избирателей, что составляет 5,47 процента от общего числа внесенных в списки на момент окончания досрочного голосования», — отметили в избиркоме Алтайского края.

Напомним, высокий процент досрочного голосования в Алтайском крае насторожил ЦИК РФ. Для получения достоверной информации и консультационной помощи в Алтайский край был направлен член ЦИК России Александр Кинев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, жителям Алтайского края предстоит избрать более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также пройдут повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы). По количеству мандатов это самая большая избирательная кампания в Сибири и одна из самых масштабных в России.

В выборах Барнаульской городской Думы седьмого созыва смогут принять участие более 515 тысяч избирателей. Двадцать кандидатов будут избраны по одномандатным избирательным округам и еще двадцать — по партийным спискам. По данным на 10:00 (местн.) в столице Алтайского края проголосовали уже более 6% избирателей.