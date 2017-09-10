Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов в Петропавловске-Камчатском может выйти на итоговые результаты, схожие с посещением избирателями участков на аналогичных выборах в 2012 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборах

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, по данным за два часа до закрытия участков — 18:00 по местному времени (09:00 мск), явка населения на крупнейшую избирательную кампаний единого дня голосования в регионе составила 14,62%. Это 19 311 избирателей. В 2012 году на этот час явка составляла 14,8%.

Это последние данные о явке до подведения предварительных итогов голосования, которые будут известны под утро 11 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке состоялось 30 избирательных кампаний различного уровня — как правило, по выборам депутатов и глав в селах и поселках. Крупнейшая кампания идет в Петропавловске, где на 32 места в думе города зарегистрировано 153 кандидата. Выборы отметились одним крупным скандалом — военнослужащий попался при попытке проголосовать по чужому паспорту.