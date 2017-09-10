Томск, 10 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Томской области к 12:00 по местному времени 10 сентября составила 9,73%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

В единый день голосования в регионе проходят выборы губернатора, глав трёх районов: Асиновского, Верхнекетского и Каргасокского, а также, депутатов облдумы, четырёх районных и двух городских дум, глав сельских поселений представителей 110 сельских советов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два часа голосования в томской области явка избирателей составила 2,93%.

Проголосовать на выборах всех уровней смогут 770 642 томских избирателя.

Отметим, что выборы губернатора области назначены после того как Сергей Жвачкин в феврале досрочно сложил полномочия. И пройдут они впервые после отмены губернаторских выборов в России в 2004 году. В последний раз выборы томского регионального главы проходили 21 сентября 2003 года.

К участию в выборах допущены четыре кандидата: врио губернатора Сергей Жвачкин («Единая Россия»), руководитель фракции коммунистов в областной думе Наталья Барышникова (КПРФ), врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев («Справедливая Россия») и депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко (ЛДПР).