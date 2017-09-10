Пермь, 10 сентября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В Пермском крае 10 сентября на 10:00 местного времени (08:00 мск) проголосовало более 85 тысяч избирателей (4,44%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме. Максимальная явка отмечена в Уинском районе — 9,5%, минимальная — в Индустриальном районе Перми (1,95%).

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

Стоит отметить, что в соцсети пользователи говорят об активности электората. На избирательных участках Перми в утренние часы, несмотря на дождливую погоду, наблюдалась оживление, но без очередей.

Между тем некоторые пользователи заявили, что принципиально не пойдут голосовать. Появилась в соцсети и информация о том, что из Орджоникидзевского района Перми едут голосовать в школы на Парковый. «Так приходится выполнять разнарядки по явке…» — отметил пользователь и добавил, что подкуп и подвоз налицо.

Между тем в крайизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в утренние часы жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало, нарушений общественного порядка не зафиксировано, выборы проходят спокойно.

Напомним, в Пермском крае проходят выборы губернатора Пермского края. На пост первого лица региона претендуют пять кандидатов. Кроме выборов губернатора, сегодня, 10 сентября, завершаются 64 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, назначено 122 местных референдума.

Для голосования открыто 1080 избирательных участков. На 10:00 местного времени в списках зарегистрировано 1 930 429 избирателей.