Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Свердловской области на 10:00 по местному времени (08:00 мск) проголосовали 5,06% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование

Наиболее активны жители Гаринского района. Там проголосовали уже 17,72% избирателей. Менее всего активны жители Чкаловского района Екатеринбурга — 1,91% проголосовавших.

Отметим, на 10:00 18 сентября 2016 года явка была 6,63%.

Напомним, 10 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также проходят местные выборы.