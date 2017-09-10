Явка в Свердловской области ниже, чем год назад
Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Свердловской области на 10:00 по местному времени (08:00 мск) проголосовали 5,06% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Голосование
Наиболее активны жители Гаринского района. Там проголосовали уже 17,72% избирателей. Менее всего активны жители Чкаловского района Екатеринбурга — 1,91% проголосовавших.
Отметим, на 10:00 18 сентября 2016 года явка была 6,63%.
Напомним, 10 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также проходят местные выборы.