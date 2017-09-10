Курган, 10 сентября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Явку избирателей Курганской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года можно назвать средней многолетней. По данным ГАС «Выборы», в Щучанском районе, где проходят довыборы депутата в региональную думу, явка на 10 часов по местному времени составила 6,33%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kurganobl.ru Эмблема избирательной комиссии Курганской области

В 2016 году в Зауралье в единый день голосования 18 сентября на 10 часов утра явка на выборах в Госдуму седьмого созыва составила 6,58% избирателей. В 2015 году на выборах депутатов Курганской областной думы — 4,79%. В 2014 году на выборах губернатора Курганской области — 7,87%.

Отметим, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Курганской области на избирательных участках ждут 37 732 жителей региона. Все 100 избирательных участков начали свою работу своевременно в 8:00 (6:00 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории Курганской области пройдут восемь избирательных кампаний. Основными считаются выборы главы Юргамышского поселкового совета, депутатов Матвеевской сельской думы Целинного района, а также дополнительные выборы депутатов Курганской городской думы по одномандатным избирательным округам № 6 и № 7. Также зауральцам предстоит участвовать в дополнительных выборах депутата Курганской областной думы шестого созыва по Щучанскому одномандатному избирательному округу № 10.

Данные об участии избирателей в голосовании поступят в избирательную комиссию Курганской области в 10 часов, 12 часов, 15 часов и в 18 часов. Напомним, что по состоянию на 8:00 10 сентября 2017 года в Курганской области зарегистрировано 37 732 избирателей