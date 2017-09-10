Выборы главы Бурятии: к 12:00 явка достигла 17,60%
Улан-Удэ, 10 сентября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Явка на выборах главы Бурятии к 12:00 по местному времени, по данным ГАС «Выборы», достигла 17,60%.
Лидирует по активности избирателей Окинский район. Окинская избирательная комиссия сообщила о результате в 40,24% по состоянию на 12:00. О самом маленьком результате пока сообщает Муйская избирательная комиссия — 6,95%.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 08:00 до 10:00 явка на выборах главы Бурятии составляла почти 7%.
Прямые выборы главы проходят в Бурятии впервые с 2002 года. На этот пост претендуют Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия Коммунисты России).
По мнению политолога Алексея Михалёва, итоговая явка на выборах главы Бурятии будет колебаться в пределах 40−45%.