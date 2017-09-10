Улан-Удэ, 10 сентября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Явка на выборах главы Бурятии к 12:00 по местному времени, по данным ГАС «Выборы», достигла 17,60%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Лидирует по активности избирателей Окинский район. Окинская избирательная комиссия сообщила о результате в 40,24% по состоянию на 12:00. О самом маленьком результате пока сообщает Муйская избирательная комиссия — 6,95%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 08:00 до 10:00 явка на выборах главы Бурятии составляла почти 7%.

Прямые выборы главы проходят в Бурятии впервые с 2002 года. На этот пост претендуют Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия Коммунисты России).

По мнению политолога Алексея Михалёва, итоговая явка на выборах главы Бурятии будет колебаться в пределах 40−45%.